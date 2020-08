Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Breit (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 19 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall auf dem Zufahrtsweg zum Sportplatz in Breit. Der Unfallverursacher kommt auf dem Wirtschaftsweg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Weidezaun. Hierdurch entsteht am Zaun ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Beim Unfallfahrzeug dürfte es sich aller Voraussicht nach um einen Pkw handeln. weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Der Unfallverursacher verlässt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat.

