Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW - 4 Reifen zerstochen

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 22.08.20, wurden in der Zeit von 21 bis 23 Uhr an einem geparkten PKW der Marke BMW durch bislang unbekannte Täter alle vier Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der beschädigte PKW stand in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein in Höhe einer Bushaltestelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung zu setzten.

