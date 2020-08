Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Idar-Oberstein (ots)

Am 21.08.2020 wurde in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr ein auf dem Parkplatz des ALDI in der Vollmersbachstraße ordnungsgemäß geparkter PKW der Marke BMW (schwarz) vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Tel. 06781-561-0

PIIdar-Oberstein.Presse@Polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell