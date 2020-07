Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gescheitert

Puky-Dreirad geklaut

Hemer (ots)

Unbekannte versuchten, in ein Haus an der Urbecker Straße einzubrechen. Die Täter gelangten zumindest in die Garage und versuchten dort, gewaltsam eine Tür zu öffnen, die ins Hausinnere führt. Es entstand Sachschaden.

Ein Zeuge nahm am Montag einen mutmaßlichen Dreirad-Dieb bis zum Eintreffen der Polizei in den "Schwitzkasten". Gegen 17.30 Uhr fuhr eine Mutter mit ihrem Pkw über die Iserlohner Straße. Am Straßenrand erblickte sie einen Mann mit dem Puky-Dreirad ihres Nachwuchses unter dem Arm. Sie stoppte. Auf ihre Ansprache reagierte der Mann nicht. Die 34-Jährige verfolgte ihn und bat einen Anlieger um Hilfe. Auch der sprach den Dreirad-Dieb zunächst mehrmals an. Als er ihn festhielt, schlug dieser mit dem Dreirad in seine Richtung und versuchte, ihn wegzudrücken. Deshalb griff der 42-jährige Anlieger nun beherzter zu, nahm den Mann in den Schwitzkasten und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der Festgehaltene versteht kein Deutsch, doch ein Russisch sprechender Polizeibeamter übersetzte am Telefon und klärte so das Problem auf. Der 49-Jährige hatte das Kinderfahrzeug an einem Garagenhof an der Ihmerter Straße stehen gesehen und gedacht, es sei Sperrmüll. Die Leute, die ihn ansprachen, verstand er nicht. Sowohl er als auch der Anlieger wurden leicht verletzt. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Diebstahls und einer einfachen Körperverletzung gegen den 49-Jährigen.

