Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Lagerraum

Halver (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Donnerstag vergangener Woche und Montagmorgen einen Lagerraum am Herpiner Weg aufzubrechen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro an einer Tür.

