Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Streit um Einkaufswagen

Meschede (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei zu Streitigkeiten in einem Baumarkt im "Schlahbruch" gerufen. Gegen 16 Uhr kam es hier zum Streit zwischen einem 78-jährigen Kunden sowie einem 22-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Nach ersten Erkenntnissen weigerte sich der Senior, einen Einkaufswagen zu benutzen. Aufgrund der Corona-Krise ist die Nutzung eines Einkaufswagens in dem Baumarkt jedoch vorgeschrieben. Trotz mehrfacher Aufforderung ignorierte er die Anweisungen und ging an den wartenden Kunden vorbei. Der Streit eskalierte. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der ältere Mann stürze hierbei zu Boden. Die Polizeibeamten nahmen die Aussagen der beiden Kontrahenten auf und leiteten ein Strafverfahren ein.

