Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl

Thalfang (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten bereits am 14.08.2020 ein weißes Mountainbike der Marke Focus, von einem Grundstück in der Hauptstraße, in Thalfang. Das Fahrrad ist ausgestattet mit einem Flaschenhalter, Federung an der Vordergabel sowie Klickpedalen. Sachdienliche Hinweise über den Verbleib des Fahrrades erhofft sich die Polizei unter der Telefonnummer 06533-93740

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Ansprechpartner: Thorsten Schöneck

Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



