Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Dirmstein (ots)

Am Freitag, 12.06.2020, gegen 16:25 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Frankenthal mit seiner 600er Kawasaki die L453 aus Richtung Heuchelheim kommend in Fahrtrichtung Dirmstein. Im Bereich des Ortseingangs überholte der Motorradfahrer noch zwei Pkw. Beim Wiedereinscheren geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu weit nach rechts, verlor auf dem unbefestigten Teil neben der Fahrbahn die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen lediglich äußerliche Verletzungen in Form von Abschürfungen. Er wurde jedoch zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Dirmstein beseitigt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR

