Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Altleiningen (ots)

Am Freitag, 12.06.2020 gegen 16:35 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer die Kreisstraße 32 von Wattenheim kommend in Fahrtrichtung Altleiningen. Während der vordere Motorradfahrer noch an einem entgegenkommenden Pkw vorbeifahren konnte, geriet der Nachfolgende auf den unbefestigten Teil der Fahrbahn nach rechts und stürzte. Hierbei verletzte sich der 38-Jährige aus dem Raum Esslingen leicht am Fußknöchel. Der gestürzte Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das leicht beschädigte Motorrad der Marke Triumph wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*pd



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell