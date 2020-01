Polizeidirektion Hannover

POL-H: Häkeldecke gerät in Brand

Hannover (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 09.01.2020, ist es zu einem Feuer in einem Alten- und Seniorenheim an der Straße Am Gutspark (Bemerode) gekommen. Eine Bewohnerin hat eine Decke über eine eingeschaltete Nachttischlampe gelegt, die sich durch die Hitzeentwicklung entzündete.

Das Pflegepersonal wurde gegen 20:20 Uhr aufmerksam, als der Rauchwarnmelder im Zimmer auslöste. Die Decke konnte durch die Nachtschwester gelöscht werden, ohne dass ein größerer Schaden entstand. Die Feuerwehr lüftete das Zimmer. Die 78 Jahre alte Bewohnerin blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus transportiert. /mr, ahm

