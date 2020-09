Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Dieb verhaftet

Bautzen (ots)

Einen 31-jährigen Letten, welcher von der Staatsanwaltschaft Verden wegen Diebstahl gesucht wurde, verhafteten Bundespolizisten am 11. September 2020 gegen 00:05 Uhr im Stadtgebiet Bautzen. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab die Ausschreibung zur Festnahme und da der junge Mann die geforderte Gesamtstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 1.299,21 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Bautzen zur Verbüßung einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell