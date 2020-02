Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Balge/Dolldorf - Illegale Entsorgung von Bodenaushub

Nienburg (ots)

(kem) Bereits vergangene Woche, vermutlich am Abend/in der Nacht vom 05.02.2020 auf den 06.02.2020, wurden in Dolldorf im Bereich "Alter Schulweg" direkt neben der Fahrbahn illegal mehrere Kubikmeter Bodenaushub entsorgt. Die Polizei vermutet, dass der Mutterboden mit alten Baumstümpfen sowie mit Restmüllanteilen in Form einer Kunststoffwanne und Plastiksäcken auf einem Grundstück ausgekoffert und an dieser Stelle mit Hilfe eines Seitenkippers entsorgt wurde. Ein Traktor als Zugfahrzeug scheidet aus, es ist von einem Klein-LKW, Pickup oder zugstarken PKW auszugehen. Die Polizei Marklohe hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter 05021/961980 entgegen.

