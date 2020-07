Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit verbotenem Stockdegen über die Grenze

Weil am Rhein (ots)

Bei der Einreise führte eine Frau mehrere Schwerter und einen verbotenen Stockdegen mit sich der von der Bundespolizei sichergestellt wurde.

Am Samstagmittag wurde die 54-jährige Frau am Übergang Weil am Rhein - Autobahn, durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Die Reisende gab an, mehrere Schwerter mit sich zu führen. Die Hiebwaffen wurden daraufhin überprüft. Dabei fiel den Beamten ein als Gehstock getarnter Stockdegen auf. Da diese Art von Waffen in Deutschland verboten sind und dem Waffenrecht unterliegen, wurde gegen die Frau ein Strafverfahren eingeleitet und der verbotene Stockdegen sichergestellt.

