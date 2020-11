Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Lagerhallen

LadbergenLadbergen (ots)

Mit Hilfe einer Axt haben sich unbekannte Täter offenbar am Montag (02.11.2020) gegen 19.15 Uhr gewaltsam Zugang zu zwei Lagerräumen einer Gaststätte an der Mühlenstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge überwanden die Täter eine Mauer und brachen dann mit dem Tatwerkzeug, das im Nahbereich gefunden wurde, die Schlösser der Holztüren auf. Die Polizei stellte entsprechende Spuren fest. Aus den Räumen entwendeten Leergut sowie mehrere Getränkeflaschen. Zeugenaussagen zufolge handelte es bei den Tätern um zwei Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren. Einer war von schlanker Statur und mit einer bunten Jacke bekleidet. Der andere war etwas korpulenter und trug eine auffällige rote Jacke. Die Polizei in Lengerich bittet um Zeugenhinweise unter 05481/9337-4515.

