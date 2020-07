Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Größerer Polizeieinsatz in Lohne

Am Donnerstag, 02. Juni 2020, gegen 14.00 Uhr, kam es in der Landwehrstraße in Lohne zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde zunächst gemeldet, dass man aus einem Wohnhaus Knallgeräusche gehört habe. Ein Zeuge soll gesehen haben, dass eine Waffe aus einem Fenster rausgehalten worden sei. Die Einsatzörtlichkeit wurde unverzüglich durch mehrere Polizeibeamte aufgesucht. Umliegende Straßen um das betroffene Wohnobjekt wurden vorsorglich abgesperrt. Es konnte schnell ein Kontakt zu den Bewohnern der betroffenen Wohnung hergestellt werden. Diese verhielten sich kooperativ. Durch Polizeibeamte wurde die betroffene Wohnung aufgesucht und in Augenschein genommen. Im Rahmen der Überprüfung konnte keine scharfe Schusswaffe in der Wohnung aufgefunden werden. Die genaue Herkunft der Knallgeräusche ist bislang unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass Feuerwerkskörper für die Knallgeräusche ursächlich waren. Der Einsatz vor Ort wurde gegen 16.00 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell