Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Sachbeschädigungen

Zwischen Mittwoch, 17. Juni 2020, 23.00 Uhr, und Mittwoch, 01. Juli 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Brinkstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter durchtrennte ein Stromkabel für die Beleuchtung einer dortigen Außenterrasse. Anhaltspunkte für einen versuchten Einbruchdiebstahl liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Donnerstag, 02. Juni 2020, gegen 04.30 Uhr, ebenfalls in der Brinkstraße. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein in ein Fenster eines ehemaligen Cafes und entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 250 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung an Mähroboter

Zwischen Mittwoch, 01. Juni 2020, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 02. Juni 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Am Schützenplatz auf einem dortigen Sportplatz zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf das Sportplatzgelände und beschädigte einen Mähroboter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

