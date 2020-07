Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Neuenkirchen-Vörden

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Eigentümer eines entwendeten Rades gesucht (mit Bild)

Am Samstag, 27. Juni 2020, stellten Polizeibeamte bei einem 25-jährigen Mann aus Neuenkirchen-Vörden ein Herrenrad sicher, bei dem der Verdacht besteht, dass es gestohlen sein könnte. Nach den ersten Ermittlungen könnte das Fahrrad zwischen dem 15. Und 25. Juni 2020 am Schützenplatz an der Alfhauser Straße entwendet worden sein. Bei dem Fahrrad handelt es sich um schwarzes Herrenrad mit doppeltem Oberrohr der Marke Nostalgia, Modell Premier. Es verfügt über braune Griffe und einen braunen Sattel. Der Eigentümer wird gebeten sich möglichst mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) zu melden.

