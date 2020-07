Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bühren - Diebstahl von zwei Pedelec

Zwischen Freitag, 26. Juni 2020, 23.00 Uhr und Samstag, 27. Juni 2020, 10.00 Uhr kam es in der Caspar-Schmitz-Straße zum Diebstahl von zwei Pedelecs. Ein bislang unbekannter Täter entwendete sein silbernes Damenrad und ein silbernes Herrenrad der Marke Batavus, die unter einem Carport standen. Die Fahrräder verfügen über eine 7-Gang Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Höltinghausen - Einbruch in Sportanlage

Zwischen Montag, 29. Juni 2020, 18.00 Uhr und Dienstag, 30. Juni 2020, 18.00 Uhr kam es an der Hauptstraße zu einem Einbruch in eine Sportanlage. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten des Sportvereines ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Sie erlangten Getränke und einen Rasenmäher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, 30. Juni 2020, stellte eine Frau gegen 16.00 Uhr fest, dass Ihr Pkw am Kessener Weg durch einen bislang unbekannten Täter großflächig zerkratzt worden ist. Die Tatzeit kann bislang nicht näher eingegrenzt werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A5. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 01. Juli 2020, wurde um 14.42 Uhr auf der Emsteker Straße ein 29-jähriger Roller-Fahrer aus Cloppenburg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 01. Juli 2020, kam es um 12.00 Uhr an der Einmündung Cloppenburger Straße und Zum Gewerbegebiet zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer bog von der Cloppenburger Straße in die Straße Zum Gewerbegebiet ab. Hierbei schwenkte dessen Anhänger so weit aus, dass ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen ausweichen musste und in einen Straßengraben geriet. Der Mann wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfallbeteiligten zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 30. Juni 2020, 21.30 Uhr und Mittwoch, 01. Juli 2020, 12.00 Uhr kam es an der Halener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen BMW 1er, der in einer Parkbucht stand. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

