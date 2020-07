Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl von Leergutfässern

In der Zeit zwischen Montag, den 29.Juni 2020, gegen 08.00 Uhr und Mittwoch, den 01.Juli 2020, um 12.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter von dem Betriebsgelände einer Getränkefirma am Hafen 10 Leergutfässer im Wert von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Bösel- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, den 02.Juli 2020, zwischen 01.34 Uhr und 02.15 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Friesoyther Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.

