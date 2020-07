Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung an Fahrradstand

Am Mittwoch, 17. Juni 2020, zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr, kam es an der Straße Am Hansaplatz auf dem Gelände einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vier Deckenleuchten eines überdachten Fahrradstandes. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell