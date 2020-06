Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Hochwertiges Herrenrad gestohlen; Honerdingen: 181 Rollen Strohballennetze entwendet; Neuenkirchen: Feuer gelegt; Walsrode: Altpapiertonne angesteckt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.06.2020 Nr. 1

16.06 / Hochwertiges Herrenrad gestohlen

Soltau: Von dem Parkplatz eines Grundstücks an der Straße Ebsmoor entwendeten Unbekannte am Dienstag, zwischen 09.30 und 15.30 Uhr ein Fahrrad. Es handelt sich dabei um ein schwarzes 28er Herrenrad der Marke Flyer, 8-Gang, im Wert von rund 4.000 Euro. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

16.06 / 181 Rollen Strohballennetze entwendet

Honerdingen: In der Zeit zwischen Freitag und Dienstag trennten Unbekannte ein Zaunelement zu einem Firmengrundstück am Kupferweg auf, begaben sich auf das Gelände und entwendeten 181 Rollen Strohballennetze. Zeugenhinweise bitte unter 05161/984480.

18.06 / Feuer gelegt

Neuenkirchen: In der Nacht zu Donnerstag, gegen 00.50 Uhr legte ein bislang unbekannter Täter im Keller sowie im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Kiefernstraße Feuer. Außerdem setzte er einen Pkw in Brand, der in einer unmittelbar an das Gebäude anschließenden Garage stand. Fünf Bewohner des Hauses wurden durch das Ereignis leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Vier erlitten eine Rauchgasintoxikation, eine Bewohnerin verletzte sich beim Sprung aus der Hochparterrewohnung am Knöchel. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer komplett zerstört, die Garage und das Gebäude beschädigt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

18.06 / Altpapiertonne angesteckt

Walsrode: Im Innenhof eines Gebäudes an der Quintusstraße setzten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag eine Altpapiertonne in Brand. Das Feuer zerstörte auch eine Streusalztonne und beschädigte ein Fenster des Gebäudes sowie die Außenfassade durch Rußanhaftungen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

