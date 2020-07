Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup- Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Am Mittwoch, 01. Juni 2020, gegen 21.00 Uhr, kam es auf der Lodberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 39-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus Lastrup befuhr die Lodberger Straße in Richtung Hamstrup. Diesem kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem Sattelzuggespann entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen schwenkte der Auflieger des Sattelzuges aus und stieß seitlich gegen den Fahrerspiegel des Kleintransportes, sodass dieser gegen die Seitenscheibe schlug und diese zerstörte. Vermutlich hat der Verkehrsteilnehmer den Zusammenstoß nicht bemerkt und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Cappeln/ Elsten- Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung

Am Donnerstag, 02. Juni 2020, gegen 08.55 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Lüscher Straße Ecke Vestruper Straße ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Cloppenburg befuhr die Lüscher Straße in Richtung Elsten und beabsichtigte nach links auf die Vestruper Straße abzubiegen. Dabei kam dieser von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Der 47-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Motorradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,11 Promille. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

