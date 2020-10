Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Erneut "Falsche Dachdecker" im Landkreis Goslar

Goslar (ots)

Der Polizei wurde erst jetzt bekannt, dass bereits am Montag, 28.09.2020, ein 68-jähriger Liebenburger um sein Geld gebracht wurde, als er sich von angeblichen Handwerkern überreden ließ, Reparaturen an der Dachrinne seines Hauses ausführen zu lassen.

Zunächst waren 30,-EUR als Lohn vereinbart, kurze Zeit später jedoch forderten die Gauner den Wucherpreis von 18.000 EUR. Letztendlich einigte man sich auf die Summe von 6.500 EUR, die den Tätern auch ausgehändigt wurde, bevor sie mit einbrechender Dunkelheit verschwanden.

Bei den Tätern handelte es sich um insgesamt sechs Männer zwischen 30 und 40 Jahre. Alle trugen Bart und dunkle Arbeitskleidung. Angereist waren sie in zwei Sprintern mit vermutlich ausländischen Kennzeichen, einer weiß-grau lackiert, der andere silberfarben.

Personen, die Beobachtungen zu den beschriebenen Tätern oder ihren Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Liebenburg unter der Rufnummer 05346 / 94680-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, sich auf derartige Haustürgeschäfte einzulassen. Ziehen Sie in solchen Situationen Personen ihres Vertrauens hinzu, wie Familienmitglieder oder Nachbarn. Die Täter neigen in den meisten Fällen dazu, ihr Opfer zu bedrängen und zu verunsichern. Treten Sie bestimmt auf und verständigen Sie in jedem Fall die Polizei unter der Rufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell