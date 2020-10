Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Betrugsmasche mit Gewinnversprechen am Telefon:

Ein 86jähriger Bad Harzburger meldete sich am 30.09.2020 bei der Polizei und erstattete eine Anzeige wegen Betruges mit falschem Gewinnversprechen. Er habe zuvor einen Anruf bekommen und es wurde ihm mitgeteilt, dass er gewonnen habe. Doch bevor er den hohen Gewinn erhalten könne, sollte er in Vorleistung treten und wurde dazu aufgefordert sogenannte Guthabenkarten zu erwerben. Später meldete sich der Täter erneut und ließ sich die abgedruckten oder frei zu rubbelnden Freischaltcodes bzw. Einlösecodes der Karten übermitteln, damit das Geld elektronisch freigegeben wird. Solche Guthabenkarten können in vielen Geschäften oder Tankstellen erworben werden. Es handelt sich in der Regel um Plastikkarten, die einen gewissen Wert freigeschaltet bekommen, wenn diese an der Kasse bezahlt werden. Gern werden Karten für Dienste von iTunes, Steam, Amazon, Paysafe usw. verlangt. Die Karten werden innerhalb kürzester Zeit vom Betrüger eingelöst und sind für den "Gewinner" nach der Einlösung wertlos. Das Guthaben wird z. T. für anonymes Bezahlen im Internet verwendet.

