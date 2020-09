Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der B 256

B 256 Zufahrt Rengsdorf Süd (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der B 256 in der Zufahrt Rengsdorf Süd in Fahrtrichtung Neuwied zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW. Der PKW war mit zwei Personen besetzt und die Fahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in der Zufahrt nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug musste geborgen werden, die Insassen blieben unverletzt. Der Verkehr auf der B 256 wurde durch die Bergungsarbeiten nicht weiter beeinträchtigt.

