Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederdreisbach- Kind leicht verletzt

Niederdreisbach (ots)

Am 24.09.2020, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 11-jähriges Kind die Denkmalstraße im Ortsbereich Niederdreisbach, um weiter in die Brunnenstraße zu fahren. Bei dem Abbiegemanöver stieß das Kind gegen einen dort geparkten Pkw. Die 11-Jährige stürzte mit dem Fahrrad und zog sich Verletzungen zu; der Rettungsdienst brachte das Kind zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

