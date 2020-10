Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.10.2020

Goslar (ots)

Nachtrag zur Gefahrenstelle durch ein Trampolin im Nahbereich der B 243/248

Am 04.10.2020, gegen 07.40 Uhr, war durch einen Verkehrsteilnehmer ein Trampolin, mit einem Durchmesser von ca. 3 m, im Nahbereich des Autobahnzubringers in Seesen, zwischen der AS A7 und Seesen, gemeldet worden. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Da das Trampolin drohte auf die Fahrbahn geweht zu werden, wurde dieses durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Seesen abgebaut und beim PK Seesen gelagert.

Vermutet wurde, dass das Trampolin durch den Starkwind von einem Privatgrundstück, des angrenzenden Sonnenberges, geweht wurde.

Am heutigen Tage, dem 05.10.2020, gegen 16.45 Uhr, konnte der Eigentümer in der Straße Am Sonnenberg ermittelt werden. Das Abhandenkommen war der Familie bis dato nicht aufgefallen.(hei)

