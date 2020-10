Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 04.10.2020

Goslar (ots)

Gefahrenstelle durch ein Trampolin in Fahrbahnnähe

38723 Seesen, B 248/243, Autobahnzubringer aus Rtg. AS A7 in Rtg. Seesen, Höhe der Fa. Blyss. Vermutlich durch Starkwind wurde ein Trampolin, mit einem Durchmesser von ca. 3 m, von einem Privatgrundstück in den unmittelbaren Nahbereich der Bundesstraße geweht. Zur Gefahrenabwehr wurde das Trampolin durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Seesen abgebaut und vorerst bei der Polizei Seesen abgelagert. Die Ermittlungen hinsichtlich des Eigentümers dauern an.(hei)

