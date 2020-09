Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.09.2020, 11:50 Uhr - 11:55 Uhr Ort: Zweibrücken, Homburger Straße 10 SV: An einem weißen 7,5-Tonner Iveco-Kastenwagen wurde der rechte Außenspiegel von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt, als der 7,5-Tonner für wenige Minuten am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Zweibrücken-Ernstweiler abgestellt war. Der unbekannte Verursacher - aufgrund der Anstoßhöhe müsste es sich ebenfalls um einen Lkw gehandelt haben - dürfte die Homburger Straße in Richtung Homburg befahren und beim Passieren des abgestellten Kastenwagens dessen Außenspiegel gestreift haben. Der Schaden am Iveco-Kastenwagen beträgt ca. 1.500 EUR, da durch das Zurückklappen des Spiegels auch die Glasscheibe der Beifahrertür beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

