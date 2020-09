Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl auf Friedhof

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Zwischen Dienstag letzter Woche und Montag dieser Woche ist es auf dem Friedhof in Waldfischbach zum Diebstahl eines Bronzekreuzes gekommen. Das Kreuz war auf einer Grabplatte angeklebt und sollte noch verschraubt werden. Zeugen die hier etwas beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 in Verbindung setzen. |piwfb

