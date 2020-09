Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten und weitere Verstöße

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.09.2020, 09:20 Uhr Ort: Zweibrücken, Webenheimstraße SV: Ein 28-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Zweirad am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dem 28-Jährigen droht eine Geldbuße von 500 EUR. Da der Mann zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Zweirad wurde sichergestellt, um auf dem polizeieigenen Rollenprüfstand zu ermitteln, welche Höchstgeschwindigkeit damit erreicht werden kann.

Zeit: 15.09.2020, 22:05 Uhr Ort: Zweibrücken, Bitscher Straße SV: Ein 37-jähriger BMW-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Der Mann räumte nach Feststellung eindeutiger Konsumanzeichen ein, Amphetamin konsumiert zu haben. Dem 37-Jährigen droht in dieser Sache eine Geldbuße von 500 EUR. Da auch dieser Verkehrsteilnehmer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Überprüfung seines Fahrzeugs ergab schließlich, dass an den verwendeten Pkw-Kennzeichen total gefälschte Siegelmarken angebracht waren. Dies führte zur Einleitung eines weiteren Strafverfahrens wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der BMW wurde zur Klärung der Frage sichergestellt, ob das Fahrzeug aufgrund der einschlägigen Vorbelastung des Beschuldigten von der Justiz eingezogen werden soll. | pizw

