Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall wegen Missachtung des Rotlichts

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.09.2020, 08:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Fruchtmarktstraße SV: Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 71-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin, welche die Fruchtmarktstraße in Richtung Bubenhauser Straße befuhr, an der lichtsignalgeregelten Kreuzung Lützelstraße/Kaiserstraße die Vorfahrt eines 48-jährigen Porsche-Macan-Fahrers, der bei Grünlicht die Kreuzung geradeaus in Richtung Kaiserstraße überqueren wollte. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR (12.000 EUR Porsche / 3.000 EUR Mercedes). Die Unfallverursacherin muss wegen des Rotlichtverstoßes mit einem Fahrverbot rechnen. | pizw

