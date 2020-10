Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 04.10.2020

Goslar (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend wurde ein 29jähriger Fahrradfahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in der Herzog-Julius-Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Test vor Ort ergab einen Wert von 1,81 o/oo. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde im Rahmen der Überprüfung festgestellt, dass gegen den Mann eine Haftbefehl vorlag. Daher wurde er nach Beendigung der erforderlich Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Diebstahl

Am späten Donnerstagnachmittag wurde von einem gelben Pkw VW Beetle das vordere Kennzeichen entwendet. Der Pkw war auf einem Parkplatz im Badepark, nahe dem Einmündungsbereich zur Schmiedestraße, abgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die hiesige Dienststelle unter der Rufnummer 05322/911110.

Sonstiges

Am Samstagabend meldete ein Zeuge der hiesigen Dienststelle, das eine ältere Frau auffällig ein Fahrzeug im Straßenverkehr führen soll. Die 90jährige Bad Harzburgerin wurde durch die eingesetzten Bematen an ihrer Wohanschrift angetroffen. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass die ältere Dame wohl nicht mehr in der Lage ist, ein Fahrzeug ordnungsgemäß im Straßenverkehr zu führen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, eine Weiterfahrt untersagt. Ein Bericht an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wurde gefertigt.

Wagener, POK

