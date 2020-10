Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der PI Goslar von Freitag, 02.10.2020, 09 Uhr bis Samstag, den 03.10.2020, 12 Uhr

Goslar (ots)

Einbruch in einen Schuppen Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter ein Vorhängeschloss eines Schuppens in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Straße in Goslar auf. Da sich in dem Schuppen jedoch nur Mülltonnen befanden, erlangten sie kein Diebesgut.

Versuchter Einbruchdiebstahl in das Einkaufszentrum in der Carl-Zeiss-Straße Am frühen Samstagmorgen stiegen bislang unbekannte Täter über das Dach in das Einkaufszentrum in der Carl-Zeiss-Straße ein. In einem der dortigen Einzelhandelsgeschäfte versuchten sie vergeblich, einen Tresor aufzubrechen. Anschließend flüchteten sie fußläufig. Es entstand ein Schaden von mehreren tausen Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter 05321-3390 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Im Auftrag,

Chr. Schulze, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell