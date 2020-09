Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Motorradfahrer prallt gegen Straßenlaterne (31.08.2020)

Singen (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wurde am Montag gegen 22.30 Uhr ein 25-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mittelschwer verletzt. Der junge Mann befuhr die Beurener Straße von Friedingen kommend in Richtung Beuren. Nach einem Überholvorgang kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Mit dem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht

