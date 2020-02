Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Zusammenstoß zwischen Kleintransporter und Radfahrerin - Verursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Stadtteil Neckarstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und eine Radfahrerin. Der Fahrer des Kleintransporters befuhr die Löwitstraße in Richtung Luzenbergstraße (B44). An der Einmündung hielt er zunächst an. Eine 22-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg entlang der Luzenbergstraße in Richtung Luzenberg unterwegs war, hielt ebenfalls kurz an. Als sie bemerkte, dass auch der Kleintransporter anhielt, fuhr die weiter. In diesem Moment fuhr auch der Transporter-Fahrer wieder los. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß in dessen Folge die Radlerin stürzte. Der Fahrer des Transporter stieg kurz aus, setzte sich jedoch kurz darauf wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Jungbusch davon. Dabei soll er nach Zeugenangaben mehrere Ampeln bei Rotlicht überfahren haben.

Beim unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter, wahrscheinlich Mercedes Sprinter gehandelt haben. Eine Beschreibung des Fahrers liegt nicht vor.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell