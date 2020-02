Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt im Stadtteil Wallstadt ein. Der oder die Täter hebelten gegen 22.30 Uhr die elektrische Schiebetür des Mitnahmemarktes in der Merowingerstraße so auf, dass sie im Anschluss aufgedrückt werden konnte und die Einbrecher in die Geschäftsräume gelangten. Hier hebelten sie im Kassenraum eine Schublade auf und entnahmen daraus das Wechselgeld. Ob die Täter auch Getränke mitgehen ließen, ist derzeit noch unbekannt.

Durch das Aufhebeln der Schiebetür wurde diese nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden lässt sich bislang jedoch noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

