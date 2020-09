Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dettingen

Landkreis Konstanz) Alkoholisierter Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab (31.08.2020)

Dettingen (ots)

Flurschaden und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 18 Uhr auf der Straße zwischen Dettingen und Allensbach ereignet hat. Ein 78-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr die Allensbacher Straße von Dettingen kommend in Richtung Allensbach. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte sein Fahrzeug derart, dass es abgeschleppt werden musste. Der 78-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab rund 1,7 Promille, weshalb der Mann in ein Krankenhaus gebracht und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Dort stellte sich zudem heraus, dass dem Autofahrer bereits Anfang des Jahres ein Fahrverbot ausgesprochen wurde, weshalb er sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und Fahrens trotz Fahrverbots verantworten muss.

