Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer flüchtet nach Unfall (31.08.2020)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Montag gegen 15.30 Uhr in der Tiefgarage des Einkaufsmarktes "Kaufland" in der Carl-Benz-Straße gegen das Heck eines geparkten VW T-Roc und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Laut Zeugen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Toyota Yaris mit Schweizer Zulassung. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

