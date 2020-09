Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Betrunken nach Unfall geflüchtet (31.8.2020)

Singen (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt und anschließender Unfallflucht wird ein 71-jähriger Mann angezeigt, den Polizeibeamte am Montagabend dank des Hinweises eines Augenzeugen rasch ermitteln konnten. Der Mann war von dem Zeugen dabei beobachtet worden, wie er gegen 20.45 Uhr in der Ekkehardstraße beim Rangieren mit seinem Pkw auf einem Parkplatz gegen einen Daimler-Vito prallte und von der Unfallstelle flüchtete. Der Zeuge meldete sich bei der Polizei, woraufhin eine Streife zum Wohnhaus des 71-Jährigen fuhr. Während der Befragung bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch und veranlassten einen Atemalkoholtest, der rund 1,2 Promille ergab. Der Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, seinen Führerschein musste er abgeben. Der Sachschaden an dem Daimler-Benz Vito beträgt rund 750 Euro.

