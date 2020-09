Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mehrere Sachbeschädigungen an Autos (01.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu mehreren Sachbeschädigungen, die ein Unbekannter im Zeitraum von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, in der Straße "Falkenring" beging. Der Täter zerstach an zwei geparkten Autos jeweils zwei Reifen. Ein weiterer Reifen eines in der Sperberstraße abgestellten Anhängers fiel dem Unbekannten ebenfalls zum Opfer. Eine weitere Sachbeschädigung gab es in der Straße "An der Schelmengaß". Hier schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines Autos ein. Personen, die Verdächtiges beobachte haben oder Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

