Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unter Alkohol und Drogen auf dem E-Roller unterwegs (13.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist ein 22-Jähriger, der gegen 0.30 Uhr mit seinem E-Roller in der Holzstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sowohl Atemalkohol als auch Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, was ein später durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Da auch ein Alkoholtest einen Wert von über 1 Promille ergab, ermittelt die Polizei gegen den jungen Mann wegen Fahrens unter Drogen und Alkohol. Seinen E-Roller musste er an der Kontrollstelle stehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell