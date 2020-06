Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300620-511: Ladendieb zückt Messer und flüchtet

Gummersbach (ots)

Ein Ladendieb zückte am Montag (29. Juni) ein Messer, weil er nach der Tat verfolgt wurde.

Gegen 15:30 Uhr passierte der Ladendieb den Kassenbereich eines Verbrauchermarkts in der Dieringhauser Straße. Er führte einen prall gefüllten Rucksack mit, in dem sich wohl Diebesgut befand. In der Sicherheitsschleuse im Kassenbereich schlug der Alarm an. Daraufhin setzte der Dieb zur Flucht an. Ein 32-jähriger Zeuge verfolgte ihn und sprach ihn an. Daraufhin zückte der Ladendieb ein Messer. Der Zeuge brach die Verfolgung ab und informierte die Polizei. Der Ladendieb flüchtete über die Dieringhauser Straße und Graf-Adolph-Straße in Richtung Agger und von dort weiter über eine Fußgängerbrücke.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen einem Raubdelikt gegen den noch Unbekannten.

Personenbeschreibung: Männlich, 18 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 - 1,85 Meter groß, blonde Haare athletische Figur, führte einen roten Rucksack mit

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Flüchtigen machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell