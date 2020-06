Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300620-509: Einbruch übers dach - Täter blieben ohne Beute

Gummersbach (ots)

In der Eckenhagener Straße in Derschlag sind Langfinger über ein begehbares Dach in ein Büro eingestiegen.

Im Tatzeitraum zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag (30. Juni) 8 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einem begehbaren Dach eines Mehrfamilienhauses. Von hier aus gelangten sie an das Bürofenster einer Firma im dritten Stock des Hauses und hebelten dieses auf. Ob die Täter eingestiegen sind, ist derzeit noch unklar; nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

