Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Raub

Aachen (ots)

Ein 68-jähriger Mann ist gestern Vormittag (13.05.2020, 11.10 Uhr) in der Rhein-Maas-Straße Opfer eines Raubes geworden. Der maskierte Täter hatte sich in einer Hecke versteckt und dem Mann beim Vorbeigehen gewaltsam eine Umhängetasche mitsamt des darin aufbewahrten Handys entrissen. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Salierallee. Im Rahmen der Fahndung konnte wenig später ein 30-jähriger Tatverdächtiger, auf den die Beschreibung der Zeugen passte, in der Straße Kalverbenden festgenommen werden. Die Beamten fanden auch das Handy des Opfers.

Der Tatverdächtige ist derzeit ohne festen Wohnsitz und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (am)

