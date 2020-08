Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt (12.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Autofahrerin bei einem Unfall gestern 10 Uhr auf der Straße "Nordring Schwenningen". Eine 24-Jährige fuhr mit ihrem Skoda Superb in Richtung Villingen und streifte kurz nach dem Ortsende Schwenningen rechts eine Leitplanke. Danach kam das Auto nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Böschung, nachdem es noch eine Straßenlaterne beschädigt hatte. Durch den Unfall verletzte sich die Frau leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Skoda und an den Verkehrseinrichtungen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

