Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markelfingen

Landkreis Konstanz) Sachbeschädigungen am Feuerwehrhaus Markelfingen (23.08.2020)

Markelfingen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter am 23. August in der Zeit zwischen 15 Uhr bis 21 Uhr eine Blitzableiter-Anlage und zwei Lichtkuppeln des Feuerwehrhauses in Markelfingen. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete an dem genannten Tag gegen 20 Uhr drei Kinder oder Jugendliche auf dem Flachdach der Feuerwehr. Zudem wurde ein Mann beobachtet, der die Jugendlichen mit dem Handy filmte. Dieser Mann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell