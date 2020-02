Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahndungsfotos

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lippstadt (ots)

Am zweiten Januarwochenende brachen zwei unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Akazienstraße ein. Dabei entwendeten sie neben Bargeld auch eine EC-Karte. Mit dieser Karte holten sie am 13.01.20 in einer Filiale der Sparkasse in Lippstadt Kontoauszüge des Opfers an einem Automat. Dabei wurden sie von Überwachungskameras aufgezeichnet. Das zuständige Amtsgericht gab nun die Fotos zu einer Öffentlichkeitsfahndung frei. Die Polizei möchte wissen: Wer kennt diese Männer? Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell