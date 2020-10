Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen Pressebericht vom 02.10.2020 Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Goslar (ots)

Am Freitag, den 02.10.2020 ist es gegen 13:00 Uhr im hinteren Bereich der Jahnschule in Seesen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Demnach befuhr ein 67jähriger PKW-Fahrer die hintere Zufahrt der Jahnschule von der Lautenthaler Straße kommend. Auf Höhe der dortigen Altpapiercontainer kam von links, hinter einem stehenden PKW hervor, ein 7jähriger Junge auf die Fahrbahn gelaufen. Es kommt zur Berührung zwischen PKW und Kind. Das Kind stürzt daraufhin. Nach Erscheinen von Rettungswagen und Notarzt kann eine leichte Prellung bei dem Kind festgestellt werden. Der 7jährige Junge wird zur weiteren Beobachtung in die Asklepiosklinik verbracht.

