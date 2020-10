Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.10.2020.

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Garage.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 17.00 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter vergeblich, die Tür der zu einem Wohnhaus im Zwingerwall gehörenden Garage gewaltsam zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Garage.

Goslar. In der Zeit von Samstagmittag, 12.00 Uhr, bis Mittwochmittag, 12.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen des Tores in die zu einem Wohnhaus in der Röntgenstrasse gehörende Garage ein und durchsuchten die darin befindlichen Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, konnte nicht gesagt werden. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Gartenlaube.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 19.00 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 18.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür in eine auf dem Gelände eines Kleingartenvereins befindliche Gartenlaube ein, durchsuchten die darin befindlichen Behältnisse und entwendeten mehrere Flaschen Bier sowie einen Erntekorb. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertfünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Angestellte abgelenkt, Geld aus Kasse gestohlen.

Goslar. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.30 und 16.00 Uhr, betrat eine männliche Person, die mit ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dicke Gestalt, vermutlich südosteuropäischer Herkunft, bekleidet mit Jeans und blauer Steppjacke, sprach gebrochen Deutsch, ein Bekleidungsfachgeschäft im oberen Bereich der Breiten Strasse, begab sich anschließend offenbar zielgerichtet in den hinteren Geschäftsbereich und verwickelte die allein anwesende Angestellte in ein Verkaufsgespräch. Diese Gelegenheit nutzte offenbar eine andere unbekannte Person aus, entwendete in der Zwischenzeit einen Bargeldbetrag aus der Kasse und verließ anschließend ungesehen die Geschäftsräume. Die Tat, bei der ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe entstand, wurde erst bemerkt, nachdem die männliche Person das Objekt wieder verlassen hatte. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen eine solch beschriebene Person aufgefallen ist, u.U. sogar Angaben zu dessen Identität geben bzw. während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

